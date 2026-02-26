Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Правительстве поддержали введение механизма постоплаты парковок
Сейчас платные парковки работают по предварительной оплате. И зачастую это крайне неудобно и чревато большим штрафом.

Каждому, кому приходилось оставлять автомобиль на платной парковке, особенно в наше время с повсеместными проблемами с геолокацией, знакомо то чувство тревоги, когда мобильное приложение с оплатой начинает «тормозить» и терять вас из виду. Причина этого заключается в том, что городские парковки в России работают по системе предоплаты: сначала нужно в течение считанных минут оплатить парковку на N часов, и лишь затем спокойно покидать автомобиль.

Источник изображения: ChatGPT.

Система достаточно неудобная, а уж сколько штрафов случайно поймали водители, забыв впопыхах войти в приложение, не счесть. Поэтому в январе Минтранс России начал готовить проект закона о переводе парковок на механизм постоплаты, ну а спустя месяц в Правительстве эту идею поддержали.

Как отметил премьер Михаил Мишустин, в кабмине поддерживают систему постоплаты парковок. Исходя из слов Мишустина, речь идёт о том, чтобы оплата парковки происходила не позже, чем в течение суток после завершения соответствующей парковочной сессии.

Следует отметить, что количество именно платных парковок в России, особенно в крупных городах, стремительно растёт. Уже в обозримой перспективе может статься так, что бесплатное парковочное место можно будет увидеть разве что во дворах, на собственных загородных участках, ну или в подземных паркингах жилых комплексов. В последнем случае соответствующее парковочное место нужно будет ещё выкупить. Поэтому упрощение системы оплаты с целью сделать её более справедливой и логичной, это давно назревшее необходимое решение.

#россия #экономика #транспорт
