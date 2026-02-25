Эксперимент будет проведён в Тушино.

Организация дорожного движения в крупном городе, тем более столь густонаселённом, ка Москва, это задача без преувеличения циклопических масштабов и важности. На текущий момент в этом плане столичным властям есть, над чем работать, дабы повысить эффективность и пропускную способность городских магистралей.

Большая надежда возлагается на искусственный интеллект (ИИ) и системы машинного обучения, и вот, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году в столице запустят пилотный проект управления дорожным движением с помощью ИИ, а также до 80% увеличат долю «умных» светофоров».

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

В экспериментальном режиме искусственный интеллект возьмёт на себя бразды управления дорожным движением в Тушино на уровне отдельного жилого микрорайона. Проще говоря, пока что масштаб внедрения данной технологии весьма ограниченный, но если она продемонстрирует успешную работу, то можно рассчитывать на то, что в перспективе её распространят на весь город.

Отметим, что при всей своей технологичности Москва, мягко говоря, не отвечает требованиям эффективности дорожной сети. Каждому знакома ситуация, когда приходится вынужденно стоять на запрещающий сигнал светофора, не наблюдая при этом в пересекаемых направлениях движения ни одной машины или пешехода на соответствующем переходе. Возможно, постепенное внедрение ИИ, собирающего огромные массивы информации о дорожном движении, поспособствует решению этой проблемы.

Ранее, напомним, московские власти сообщали о грядущем переводе 14 городских магистралей в ночное время суток в режим «зелёной волны» — как раз с целью безостановочного проезда города в минимально загруженный период.