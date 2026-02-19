Самую большую лепту в эту сумму внесли пищевая промышленность и производство готовых металлических изделий.

Вопреки расхожему мнению, Москва и Подмосковье остаются одними из основных промышленных регионов России. Нагляднее других этот факт подтверждает статистика, опубликованная Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области: из неё следует, что промышленность региона в прошлом году суммарно отгрузила товаров более чем на 7,6 триллиона рублей.

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, рост данного показателя по сравнению с 2024 годом составил почти 1 триллион рублей. Первое место в подмосковном индустриальном секторе по объёму отгруженных товаров занимает пищевая промышленность: на неё в прошлом году пришлось 1,5 триллиона рублей.

За ней следует производство готовых металлических изделий за вычетом машин и оборудования — отгрузка за прошлый год составила 1,3 триллиона рублей.

Химическая промышленность и производство неметаллической минеральной продукции отгрузили товаров на сумму в 414 и 412 млрд рублей соответственно. Замкнула пятёрку лидеров отрасль производства машин и оборудования с 377 миллиардами рублей.