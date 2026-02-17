Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Почти треть выработанной в Астраханской области электроэнергии пришлась на возобновляемые источники
Конкретно на ветряные и солнечные электростанции.

Как мы не раз отмечали, в большинстве регионов России использование возобновляемых источников энергии является баловством: солнечных дней в них в году мало, а большая часть года приходится на зиму и межсезонье, когда эффективность тех же солнечных панелей стремится к нулю.

Есть, впрочем, и исключения: например, Астраханская область, где, по данным губернатора региона Игоря Бабушкина, с использованием возобновляемых источников в прошлом году было выработано 1,3 млрд киловатт-часов электроэнергии, или около трети от общей потреблённой в регионе энергии.

Источник изображения: ChatGPT.

На сегодняшний день в Астраханской области действуют 13 солнечных и 5 ветряных электростанций: их общая мощность составляет 685 МВт, что примерно равно мощности сравнительно крупной городской ТЭЦ. В 2028 году в регионе планируется вести в эксплуатацию Болхунскую солнечную электростанцию мощностью 250 МВт.

При этом следует понимать, что в России не происходит перекоса в сторону того или иного конкретного источника энергии, и параллельно вводятся в эксплуатацию как новые тепловые, атомные, гидравлические электростанции, так и, где это целесообразно, возобновляемые источники энергии.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #возобновляемая энергетика #солнечная энергетика #зелёная энергетика
