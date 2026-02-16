Соков, газированной воды и прочего.

При всех попытках сторонников здорового образа жизни навязать обществу жизнь без сладких напитков, соков и газировки, реальность такова, что потребление этих напитков сохраняется или даже растёт. А главным в России регионом, производящим безалкогольные напитки, остаётся Московская область, о чём сообщило региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно официальной статистике, в 2025 году в Подмосковье было произведено 2,8 миллиарда литров безалкогольных напитков, что составило 58,8% от производства в Центральном федеральном округе и 27% от производства в России в целом.

Производителей безалкогольных напитков в Подмосковье много, но ключевыми стали ООО «Пепсико Холдингс», ГК «Черноголовка» и ООО «ФКПЧФ Бобимэкс». Все эти компании, отметили в Минсельхозпроде Московской области. стабильно наращивают объёмы производства за счёт модернизации производственного оборудования и внедрения современных технологий.