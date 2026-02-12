Именно этот бюджетный кроссовер от Toyota потерял меньше всего стоимости на вторичном рынке.

Любовь российских автомобилистов к японскому автобренду Toyota, а конкретно к модели RAV4 не знает уже ни бюджетов, ни искусственных вводимых производителем ограничений. Как следует из исследования агентства «Автостат», именно данный относительно доступный кроссовер возглавил топ самых ликвидных автомобилей на российском рынке за последние два года.

Источник изображения: Toyota Motor Corporation.

Согласно исследованию руководителя агентства Сергея Целикова, за два года подержанная Toyota RAV4 в среднем потеряла лишь 6% своей стоимости, тогда как расположившиеся на втором и третьем местах Chery Tiggo 4 Pro и Lada Niva Legend потеряли за тот же период 16% и 19% стоимости соответственно.

Относительно неплохо дела обстоят у Toyota Camry и Chery Tiggo 8 Pro Max, потерявших за два года по 21% стоимости. Главные отечественные седаны в лице Lada Granta и Lada Vesta потеряли 28% и 29% стоимости соответственно.

Источник изображения: TG-канал «Сергей Целиков - Автостат».

Хуже всего продаются электромобили и гибриды. Так, Lixiang L7 и Voyah Free за два года сохранили лишь по 66% от своей первоначальной стоимости, а Zeekr 001 и вовсе замкнул «топ», подешевев за два года до 62% от изначальной стоимости. Это обусловлено пока что повсеместным неприятием гибридов и «электричек» среди преимущественно скептически настроенных к ним российских автолюбителей.