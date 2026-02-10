Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Дагестане отгрузили первую отечественную серийную гидротурбину для малых ГЭС
В проекте также серийный выпуск более мощных турбин такого же типа.

С советских времён представление о гидроэнергетике у нас достаточно искажённое: это обязательно должны быть циклопические по своим размерам инженерные сооружения длиной в сотни, а высотой — в десятки и сотни метров, и мощностью в сотни и тысячи мегаватт. В реальности в целом ряде регионов можно ограничиваться так называемыми малыми гидроэлектростанциями (ГЭС, мГЭС). Одним из таких регионов является Дагестан, и вполне естественно, что производство отечественных гидротурбин для малых ГЭС развёрнуто именно здесь.

Источник изображения: Минэнерго Республики Дагестан.

Как сообщает издание «РИА Дагестан», компания «ТурбоГрин» произвела и отгрузила первую отечественную серийную гидротурбину ковшового типа «К-1» для оснащения ею строящейся Самурской малой ГЭС. Как отметили в компании-производители, это первая российская типовая малая гидротурбина, полностью соответствующая требованиям локализации.

Помимо серийного производства турбин «К-1» на предприятии освоен выпуск более мощных моделей с индексом «К-2».

Развитие производства таких турбин позволит обеспечить внутренний спрос на малую гидроэнергетику. В частности, в горных регионах с большим количеством пусть и небольших, но шустрых речушек, энергию воды которых можно использовать для электроснабжения местных потребителей.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
