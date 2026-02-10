Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На «АвтоВАЗе» сварили 217 кузовов будущих кроссоверов Lada Azimut
Речь пока идёт об опытных и предсерийных автомобилях, поэтому и так мало сваренных кузовов.

Старт производства и продаж кроссовера Lada Azimut, вероятно, это самое громкое событие, которое ожидает отечественный автопром в текущем году. На «АвтоВАЗе» к этому событию активно готовятся, и, как сообщили на предприятии, на текущий момент сварено уже 217 кузовов будущих «Азимутов».

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Отметим, что речь на данном этапе идёт о предсерийной сборке машин для опытной эксплуатации и сертификации. В «серию» Lada Azimut пойдёт только в третьем квартале текущего года, а продажи начнутся в четвёртом квартале. В переводе на «человеческий» календарь это периоды с июля по сентябрь и с октября по декабрь соответственно.

Напомним, что Lada Azimut будет самым навороченным автомобилем в линейке Lada. Хотя его стоимость производителем пока не объявлена, рискнём предположить, что она будет примерно на уровне с удлинённым седаном Lada Aura. Кроссовер был официально представлен летом прошлого года в рамках ПМЭФ-2025: на старте автомобиль будет оснащаться слегка форсированными «ВАЗовскими» двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, работающими в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Изначально заявлялось, что в перспективе появится версия с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, за счёт которого тяжёлый кроссовер в принципе хотя бы немного «поедет», но затем выяснилось, что такие версии будут производиться в рамках партнёрских проектов и небольшими партиями. Видимо, производитель осознал, что машина в такой комплектации окончательно выйдет за рамки разумной стоимости для отечественного автомобиля, и в таком ценовом сегменте у него уже слишком много конкурентов из числа тех же «китайцев», сдюжить честную борьбу с которыми будет затруднительно. Впрочем, поживём-увидим: запрос на турбодвигатель, развивающий хотя бы минимально приемлемую мощность для автомобиля такого класса, есть, и он внушителен.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
