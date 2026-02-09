В строительстве задействовано около 16 тысяч человек.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» ведётся уже несколько месяцев, и чтобы успеть к её открытию и началу полноценной эксплуатации, трудиться необходимо не покладая рук при полном соответствии графику. И вот, как сообщил руководитель Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозёров, график в отношении строительства магистрали полностью выдерживается.

Источник изображения: Роман Пименов / «Петербургский дневник».

Как добавил Белозёров, в строительстве данной железной дороги задействованы около 8 тысяч единиц техники и порядка 16 тысяч рабочих разных специальностей.

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» станет первой в России реально скоростной железной дорогой, по которой будут курсировать поезда, движущиеся на скорости до 400 км/ч.

По плану, испытания железной дороги и поездов начнутся в конце 2027 года, а начало коммерческой эксплуатации запланировано на весну 2028 года. Проще говоря, уже меньше, чем через два года вся инфраструктура магистрали уже должна быть построена и готова к работе.

Судьба поездов «Сапсан», ныне обслуживающих маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва, смысл которых после запуска ВСМ будет утрачен, уже, по сути, решена: предполагается, что их перенаправят на другие междугородние маршруты.