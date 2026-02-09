В масштабе российского авторынка это всё равно смешные цифры, равные статистической погрешности.

Если рассуждать объективно, то в электромобилях, особенно, если вы живёте за городом и имеете в гараже отдельную «розетку», хорошо всё, кроме их заведомо более высокой по сравнению с традиционным автомобилем стоимости. Производители и те, кто продвигают электромобилизацию, утверждают, что переплата всё равно стоит того, ведь разница в стоимости бензина и электричества со временем позволит эту переплату окупить, но пока что в России эти меры, в том числе из-за инерционности общества, не особо действенны.

Источник изображения: ChatGPT.

И чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на очередную связанную с электромобилями статистику аналитического агентства «Автостат». Исходя из неё, российские автолюбители в 2025 году приобрели рекордное количество электромобилей с пробегом. На этом ложная позитивная часть этой статистики заканчивается, ведь в абсолютном выражении «рекорд» — это всего 15,2 тысячи подержанных электромобилей.

Больше всего россияне чтят электрокары японской марки Nissan, на долю которой пришлось 34,4% всех проданных в прошлом году электромобилей с пробегом. На втором месте расположился китайский Zeekr с 14,5%, а на третьем — американская Tesla примерно с 12-процентной долей.

Если говорить о конкретных моделях, то самыми популярными в России были Nissan Leaf, Zeekr 001, а также Tesla Model 3. Следует понимать, что уровень распространённости электромобилей в России остаётся на уровне статистической погрешности даже в таких максимально для них приспособленных городах, как Москва и Санкт-Петербург. В регионах встретить электромобиль пока практически невозможно.