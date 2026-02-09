Что, в общем-то, вполне естественно по ряду неэкономических причин.

Исследовательская компания Mediascope посчитала уровень охвата основных видеохостингов в России и пришла к выводу, что самым популярным сервисом такого рода в стране, по статистике за январь текущего года, стал «VK Видео». По крайней мере, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полученные от Mediascope данные исследования.

Источник изображения: VK.

Как уточняется, ежедневное количество активных пользователей «VK Видео» в минувшем месяце составило 42,2 млн человек. Рост данного показателя по сравнению с декабрём 2025 года составил 1,1 млн пользователей.

На втором месте при всех хорошо вам известных мерах воздействия остаётся у YouTube — у видеохостинга от Google в России в январе этого года было 22 миллиона активных суточных пользователей. На третьей ступеньке пьедестала с колоссальным отставанием от «золотого» и «серебряного» медалистов расположился всё также никак не желающий развиваться Rutube с 8,3 млн активных пользователей в день.

Следует понимать, что по большей части своим положением «VK Видео» обязан именно «замедлению» YouTube в России. Напомним, что сей процесс в сетях провайдеров домашнего интернета начался летом 2024 года, а в сетях мобильных операторов — в декабре того же года.