Исследовательская компания Mediascope посчитала уровень охвата основных видеохостингов в России и пришла к выводу, что самым популярным сервисом такого рода в стране, по статистике за январь текущего года, стал «VK Видео». По крайней мере, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полученные от Mediascope данные исследования.
Как уточняется, ежедневное количество активных пользователей «VK Видео» в минувшем месяце составило 42,2 млн человек. Рост данного показателя по сравнению с декабрём 2025 года составил 1,1 млн пользователей.
На втором месте при всех хорошо вам известных мерах воздействия остаётся у YouTube — у видеохостинга от Google в России в январе этого года было 22 миллиона активных суточных пользователей. На третьей ступеньке пьедестала с колоссальным отставанием от «золотого» и «серебряного» медалистов расположился всё также никак не желающий развиваться Rutube с 8,3 млн активных пользователей в день.
Следует понимать, что по большей части своим положением «VK Видео» обязан именно «замедлению» YouTube в России. Напомним, что сей процесс в сетях провайдеров домашнего интернета начался летом 2024 года, а в сетях мобильных операторов — в декабре того же года.