События в мире Михаил Андреев
В Ульяновске запущено серийное производство отечественных токарных станков с ЧПУ
Объём производства — до 100 единиц в год. Использоваться они будут в том числе в авиационной промышленности.

Ни одно промышленное производство немыслимо без станков и другого критически важного оборудования. На протяжении десятков лет российским хозяевам капитала, в том числе непосредственно самому государству, было выгоднее закупать оборудование за рубежом, чем налаживать его производство у себя. Так, скорее всего, продолжалось бы и сейчас, если бы не постоянно вводимые против России с 2014-го, а затем в шквальном режиме с 2022-го года ограничения. В результате выбор импортных станков сократился до китайских и турецких, и закупаемых их объёмов не хватает для обеспечения потребностей растущей обрабатывающей промышленности.

Источник изображения: «ДМ Технолоджис» / Фонд развития промышленности России.

Впрочем, есть и позитивные подвижки: производство собственных средств производства в России увеличивается, и вот, как сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), в Ульяновске на предприятии группы компаний «ДМ Технолоджис» началось серийное производство токарных станков с ЧПУ Cobalt T2, а также заработала линия механической обработки и шлифовки станин для производства металлообрабатывающих станков.

По плану, производственная мощность предприятия составляет до 100 станков Cobalt T2 ежегодно. Отличительной особенностью данных станков является использование в них преимущественно отечественных комплектующих и ПО российской разработки, чем обеспечивается независимость производства от иностранных поставщиков.

Останавливаться на токарных станках предприятие не собирается, и намерено в 2027 году наладить выпуск пятикоординатных фрезерных обрабатывающих центров Cobalt A7.

Преимущественно станки производства «ДМ Технолоджис» будут применяться в автомобилестроении, авиастроении, приборостроении и в медицинской промышленности. Также допускается их использование при производстве оборудования для нефтегазовой отрасли, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter