События в мире Михаил Андреев
Глава «Росатома» назвал Россию единственной страной, реализующей проекты малых АЭС
Остальные участники рынка атомной энергетики, по его словам, дальше презентаций не продвинулись.

Идея малых атомных электростанций (АЭС) не нова: мысли о её реализации начали появляться у инженеров сразу после того, как были разработаны относительно компактные ядерные реакторы, устанавливаемые на ледоколы, подводные лодки и авианосцы. Тем не менее, при всей привлекательности малой атомной энергетики со всех точек зрения, за прошедшие десятилетия к осуществлению таких проектов подошла только Россия в лице госкорпорации «Росатом».

Источник изображения: «Росатом».

Об этом, в частности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв в рамках мероприятия, посвящённого Дню российской науки. По его словам, Россия на сегодняшний день является единственным государством, реализующим на практике проекты малых АЭС. Другие участники рынка пока не продвинулись дальше презентаций.

Первой промышленной малой АЭС, построенной по российскому проекту, стала ПАТЭС «Академик Ломоносов», снабжающая электричеством и тепловой энергией город Певек в Чукотском автономном округе.

Сейчас «Росатом» и правительство Узбекистана реализуют уникальный проект «атомного энергокомплекса» близ города Джизак. Суть данного проекта заключается в том, что по его завершении в Узбекистане появится атомная электростанция гибридного типа: состоящая из двух «больших» реакторов типа ВВЭР-1000, а также из двух «малых» реакторов типа РИТМ-200Н. Изначально предполагалось, что данная станция будет состоять из шести 55-мегаваттных малых реакторов, но затем правительство республики, осознав скорость и масштабы развития экономики, приняло решение о строительстве многократно более мощной станции. Так сказать, с запасом на будущее.

#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #наука #энергетика #атомная энергетика
