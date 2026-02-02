Перенос, как уточнил пресс-секретарь президента России, связан с дополнительными «стыковками» графиков.

Новый раунд трёхсторонней встречи между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, посвящённый урегулированию текущего кризиса, должен был состояться в минувшее воскресенье, 1 февраля. Затем из украинских высоких кабинетов поступила информация о переносе мероприятия, и вот теперь её подтвердили уже в Кремле.

Может быть интересно

Источник изображения: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, работа трёхсторонней группы возобновится 4 февраля и продлится 5 февраля. Сам перенос, добавил Песков, связан с «дополнительными стыковками графиков трёх сторон».

Составы делегаций пока не объявлены, но западные средства массовой информации заявляют, что с американской стороны на них снова будет присутствовать спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, служащий сейчас своеобразным передаточным механизмом между всеми тремя сторонами.

Рассчитывать на прорыв в рамках нового раунда переговоров, учитывая сложность и разноплановость данного конфликта, вряд ли имеет смысл, но факт того, что обсуждение идёт, уже сам по себе позитивен.