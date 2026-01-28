Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В ОДК заявили о готовности начать серийное производство турбовинтовых двигателей для Ил-114-300
Данные самолёты должны первыми начать поступать заказчикам в лице российских авиакомпаний.

Из трёх основных надежд российской гражданской авиации — МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 — именно последний должен начать поступать заказчикам раньше остальных. Чтобы реализовать этот план, отечественным двигателестроителям уже сейчас необходимо начинать серийное производство двигателей ТВ7-117СТ-01, и вот, как сообщила Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), к началу этого процесса на входящих в её состав предприятиях готовы.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Как отметили в ОДК, двигатель ТВ7-117СТ-01 с точки зрения буквы закона прошёл испытания и включён в сертификат одобрения производственной организации, так что юридических препятствий для начала серийного производства данных агрегатов нет. Вместе с тем, добавили в ОДК, в России уже готовы к запуску сервисного обслуживания этих двигателей.

Сегодня в Индии стартовала выставка Wings India 2026, в которой участвуют как Ил-114-300 вместе с двигателем-героем этой новостной заметки, так и SJ-100. Оба самолёта представлены в их полностью импортозамещённых вариантах, и предполагается, что Индия, реализующая сейчас программу удешевления грузопассажирских авиаперевозок, станет одним из, если не главным внешним рынком для современных российских самолётов.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #ил-114-300
