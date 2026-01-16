Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» не намерен производить Lada Granta с автоматической трансмиссией
Была выпущена своего рода опытная партия, но теперь входной билет на «автомат» — это Lada Iskra.

Пару лет назад «АвтоВАЗ», обеспечивая в том числе контракт с социальными службами, выпустил относительно крупную, но всё же ограниченную партию автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией от японской фирмы Jatco. К удивлению многих, спрос на данную модель с «автоматом» был достаточно высоким даже несмотря на её выход за рамки сверхбюджетного ценового сегмента, однако возвращать в продажу «двухпедальную» версию «Гранты» на «АвтоВАЗе» не намерены.

Как следует из комментария руководителя продуктового маркетинга тольяттинского автогиганта Сергея Корниенко для издания «Автоновости дня», Lada Granta с автоматической трансмиссией не вписывается в современное модельное и ценовое разделение «АвтоВАЗа». Подразумевается, что стартовой моделью с «автоматом» (в данном случае с вариатором) должна быть Lada Iskra, изначально предполагавшаяся, как замена Lada Granta.

В план «АвтоВАЗа» входит постепенное вытеснение Lada Granta за счёт Lada Iskra. Удастся ли этого добиться с нынешней ценовой политикой предприятия, когда «Искра» в максимальной комплектации предлагается по розничной цене примерно в 1,7 миллиона рублей, или примерно на полмиллиона дороже «Гранты» в похожей комплектации, вопрос пока открытый.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada granta
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter