События в мире Михаил Андреев
В Госдуме заявили об отсутствии планов полной блокировки мессенджера Telegram в России
Администрация мессенджера взаимодействует с российскими властями, отметили в думском комитете.

Несмотря на то, что уже на протяжении нескольких месяцев аудио- и видеосвязь через мессенджер Telegram в России «замедляется», текстовое общение в нём функционирует без проблем. Опасения того, что государственный надзорный орган полностью заблокирует доступ к Telegram в России, существуют, однако в Госдуме их стараются развеять.

Так, заместитель председателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал «не беспокоиться» за судьбу Telegram в России.

По словам Свинцова, администрация Telegram «достаточно эффективно взаимодействует» с правительствами большей части планеты, в том числе с правительством России, поэтому относительно дальнейшей судьбы мессенджера в стране можно не переживать.

Разумеется, это лишь комментарий отдельного депутата, пусть и являющегося заместителем председателя профильного думского комитета, и его мнение относительно Telegram может отличаться от мнения Роскомнадзора. Поэтому всецело полагаться на него и облегчённо вздыхать пока, вероятно, всё же не стоит.

А вот в отношении WhatsApp у Свинцова позитивных комментариев нет: по его мнению, Роскомнадзор окончательно заблокирует данный мессенджер на территории России уже в текущем году.

#россия #интернет #telegram #связь #мессенджеры
