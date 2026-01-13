Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Концерн «Калашников» в 2025 году на 10% нарастил выпуск универсальных высокоточных станков
Относительно статистики за 2024 год, естественно.

Концерн «Калашников» продолжает развивать своё станкостроительное подразделение, и вот, согласно официальному пресс-релизу предприятия, в прошлом году оно на 10% по сравнению с 2024 годом нарастило производство универсальных высокоточных станков серии 250ИТВМ.

Как отметила пресс-служба «Калашникова», станки серии 250ИТВМ поставляются преимущественно на машиностроительные и приборостроительные предприятия. Примечательно, что концерну удаётся обеспечивать выполнение заказов не только на внутреннем рынке, но и успевать работать на импорт.

Отметим, что развитие станкостроения является одной из ключевых задач, поставленных перед российскими инженерами и промышленниками, поскольку станки являются средствами производства, без которых немыслимо ни одно современное машиностроение. Соответственно, без собственного производства станков говорить об импортозамещении в промышленности не приходится.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение #«калашников»
+
Написать комментарий (0)
