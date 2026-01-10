Один из самых сложных продуктов машиностроения.

Газотурбинные двигатели справедливо считаются одними из самых сложных механизмов из числа разработанных человечеством на сегодняшний день. Газовые энергетические турбины, будучи частными случаями таких двигателей, можно считать апофеозом этой сложности, поскольку от них требуется работать круглыми сутками, месяцами или даже годами, с очень редкими перерывами на обслуживание.

Не так давно российская промышленность освоила производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М, тем самым в перспективе обеспечив полную независимости энергетики от импортных агрегатов. Первая такая серийная турбина успешно функционирует в режиме промышленной эксплуатации с осени позапрошлого года на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, а вторая была доставлена в прошлом сентябре на ГРЭС «Новочеркасская» в Ростовской области.

Интерес к ГТД-110М у любителей техники достаточно высокий, и вот сегодня госкорпорация «Ростех» опубликовала кадры сборки одной из таких турбин. Как напомнили в «Ростехе», КПД данной турбины превышает 36%, что для теплового двигателя превосходный результат, сравнимый с аналогичными газовыми турбинами импортного производства.

В самом видео, в частности, продемонстрировали процесс установки лопаток и сборки непосредственно компрессора турбины.