Производители способны покрыть весь спрос на внутреннем рынке.

Производство электроэнергии можно по праву считать основой основ любой современной человеческой деятельности. Поэтому снижение, а в идеале полное искоренение зависимости от импортных компонентов в данной сфере должна быть ключевой задачей любого претендующего на суверенитет государства.

В России значительная часть электрогенерирующих мощностей были зависимы от импорта, но с 2014 и в особенности с 2022 года процесс его замещения российским оборудованием стал идти семимильными шагами. И вот сегодня курирующий вопросы промышленности первый вице-премьер и экс-глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о том, что с 2014 года объёмы производства генерирующего оборудования в стране увеличились в четыре раза.

По словам Мантурова, производители паровых и газовых турбин на период до 2030 года полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Производство данного оборудования также увеличивается: сейчас в России производится 8 турбин большой мощности в год, а через четыре года их выпуск планируется практически удвоить — до 14 турбин в год. Также Мантуров отметил «положительную динамику» производства промышленных котлов и генераторов.

Правительство также намерено развивать энергетическое машиностроение: в ближайшие годы на развитие отрасли будет направлено от 50 до 100 миллиардов рублей.