Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мантуров: производство генерирующего оборудования в России с 2014 года увеличилось в четыре раза
Производители способны покрыть весь спрос на внутреннем рынке.

Производство электроэнергии можно по праву считать основой основ любой современной человеческой деятельности. Поэтому снижение, а в идеале полное искоренение зависимости от импортных компонентов в данной сфере должна быть ключевой задачей любого претендующего на суверенитет государства.

В России значительная часть электрогенерирующих мощностей были зависимы от импорта, но с 2014 и в особенности с 2022 года процесс его замещения российским оборудованием стал идти семимильными шагами. И вот сегодня курирующий вопросы промышленности первый вице-премьер и экс-глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о том, что с 2014 года объёмы производства генерирующего оборудования в стране увеличились в четыре раза.

По словам Мантурова, производители паровых и газовых турбин на период до 2030 года полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Производство данного оборудования также увеличивается: сейчас в России производится 8 турбин большой мощности в год, а через четыре года их выпуск планируется практически удвоить — до 14 турбин в год. Также Мантуров отметил «положительную динамику» производства промышленных котлов и генераторов.

Правительство также намерено развивать энергетическое машиностроение: в ближайшие годы на развитие отрасли будет направлено от 50 до 100 миллиардов рублей.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
6
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
9
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
9
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
2

Сейчас обсуждают

а вот и Праздник..
18:56
если что, это с апскейлером и генератором кадров
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Dentarg
18:45
TDP это не энергопотребление, это требование к системе охлаждения. PL1 и PL2 придумали для Coffee Lake в 2017 году, советую актуализировать знание матчасти.
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Дима
18:39
Это 2 большие разницы. США никто и ничто не угрожает. А нам ? Все? И не задний двор, а нож под ребром и проход для врагов РФ
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Дима
18:33
С одной сторроны это всё печально, а с другой всё больше развязывает нам руки. При этом вероятно уже по зонам влияния определились, а делят прочие показатели и внешнее влияние на чужие зоны влияния
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Никита Абсалямов
18:32
3.5 игры сомнительного качества и художественной ценности - такой себе повод связываться с картами AMD...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Jlapuca
18:26
Что за гребанный ИИшный высер ??? Ни стыда, ни совести, ни мозгов.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
а вот и Праздник..
18:18
Писёныш до твоего вранья всем далеко.
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
а вот и Праздник..
18:17
Писюлёк, ты уже труп.
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
Михаил Авраменко
18:14
Не сахарные, не растают.
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Сергей Селиванов
18:14
Во-первых, как это к теме относится, Ну и во-вторых, в PS от BSD остались только ядро да инит, и то, я думаю из ядра вырезали ненужное , а инит сами сделали.
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter