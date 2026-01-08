Коммунальным службам рекомендовано как следует к этому подготовиться.

Зимы в московском регионе, да и в целом в средней полосе России, нестабильны: в один год может быть «пушкинская» зима с выпадением снега «только в январе, на третье в ночь», в другой год снежного покрова из-за редких осадков и периодически «плюсовой» температуры может не быть вовсе. А иногда столичный регион буквально заметает, в результате чего в городах коммунальная техника работает на износ, а жители частных секторов только и успевают носиться по участкам с лопатами.

В этот раз после прошлогодней бесснежной зимы настал черёд обильных снегопадов, и, как утверждают синоптики, Москву и Подмосковье начнёт конкретно заметать уже сегодня, 8 января, после обеда, в 15—16 часов, и вплоть до позднего вечера завтрашнего дня, 9 января.

Метеорологи объясняют такое развитие событий надвигающимся на центральную часть России балканским циклоном «Фрэнсис». Предполагается, что всего за сутки в Москве выпадет до 33 миллиметров осадков, или свыше половины месячной нормы, что побьёт рекорд 1976 года. Средняя толщина снежного покрова в Москве после надвигающегося снегопада увеличится с 25 см до 40—45 см, а сугробы в Подмосковье и вовсе могут достигнуть полуметра. В последний раз в Московской области столь большие сугробы образовывались порядка 70 лет назад — зимой 1956 года.

Гражданам советуют исключить поездки на личном автотранспорте и пользоваться общественным транспортом. В случае острой необходимости поездки куда бы то ни было на машине рекомендуется быть предельно аккуратными и держать скорость, позволяющую вам контролировать автомобиль в этих неблагоприятных условиях, поскольку на дорогах будут не только снежные заносы, но и достаточно неприятные колеи, выскакивание из которых на большой скорости в снежный отвал может привести к неуправляемому заносу.

Согласно прогнозу, погода начнёт приходить в норму уже поздним вечером 9 января и стабилизируется 10 января.