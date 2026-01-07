Наверное, каждый, кто совершал перелёты из аэропортов, на которых приземляются самолёты крупных авиакомпаний, видел или даже пользовался телескопическими трапами (телетрапами). Посадка и высадка пассажиров с их помощью происходит достаточно быстро, сами пассажиры при этом защищены от непогоды и попадают сразу в здание аэровокзала.
Так уж сложилось, что в России телетрапы не выпускались в принципе, но события последних лет показали, что если не наладить их производство, то можно попасть в ситуацию, когда ресурс имеющихся телетрапов истощится, и даже большие авиалинии будут вынуждены доставлять пассажирам неудобства, доставляя их на автобусах до самолётов в любую жару или стужу.
Чтобы такого не произошло, госкорпорация «Ростех» поручила входящему в её состав холдингу «Высокоточные комплексы» разработать первый отечественный телетрап. Информация об этом появилась в августе прошлого года, а в октябре уже завершились его предварительные испытания.
Теперь пресс-служба «Высокоточных комплексов» сообщила о том, что телетрап готовится к началу опытной эксплуатации «в одном из российских аэропортов». В каком конкретно, не уточняется; видимо, чтобы не привлекать к технике излишнее внимание как прессы, так и простой публики.
Как отмечает производитель, телетрап полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и позволяет состыковываться со всеми типами самолётов: от широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров до малых самолётов региональной авиации.