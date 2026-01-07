Информацией об этом поделился холдинг «Высокоточные комплексы», разрабатывающий данный телетрап.

Наверное, каждый, кто совершал перелёты из аэропортов, на которых приземляются самолёты крупных авиакомпаний, видел или даже пользовался телескопическими трапами (телетрапами). Посадка и высадка пассажиров с их помощью происходит достаточно быстро, сами пассажиры при этом защищены от непогоды и попадают сразу в здание аэровокзала.

Так уж сложилось, что в России телетрапы не выпускались в принципе, но события последних лет показали, что если не наладить их производство, то можно попасть в ситуацию, когда ресурс имеющихся телетрапов истощится, и даже большие авиалинии будут вынуждены доставлять пассажирам неудобства, доставляя их на автобусах до самолётов в любую жару или стужу.

Чтобы такого не произошло, госкорпорация «Ростех» поручила входящему в её состав холдингу «Высокоточные комплексы» разработать первый отечественный телетрап. Информация об этом появилась в августе прошлого года, а в октябре уже завершились его предварительные испытания.

Теперь пресс-служба «Высокоточных комплексов» сообщила о том, что телетрап готовится к началу опытной эксплуатации «в одном из российских аэропортов». В каком конкретно, не уточняется; видимо, чтобы не привлекать к технике излишнее внимание как прессы, так и простой публики.

Как отмечает производитель, телетрап полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и позволяет состыковываться со всеми типами самолётов: от широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров до малых самолётов региональной авиации.