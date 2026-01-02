Судя по всему, перед нами новый рекордсмен российского проката.

Семейный фильм «Чебурашка 2» ещё до своей официальной премьеры 1 января установил рекорд в российском прокате, собрав более 420 миллионов рублей на предварительных продажах билетов на сеансы в кинотеатрах. Поскольку не все из тех, кто запланировали просмотр продолжения приключений «ушастой попузьяны» и Гены, приобретали билеты предварительно, то логично было предположить, что в день премьеры, да ещё и при учёте того, что сейчас в России длинные новогодние каникулы, залы будут забиты битком.

Так оно, в общем-то, и произошло, о чём свидетельствует собранная ЕАИС статистика, из которой следует, что всего на второй день проката «Чебурашка 2» собрал свыше 1 миллиарда рублей (1,187 миллиарда на момент публикации данной заметки, если быть точными).

Учитывая, как быстро растёт сумма сборов новой ленты режиссёра Дмитрия Дьяченко, и то, что все каникулы ещё впереди, предположим, что «Чебурашка 2» станет новым лидером российского проката не только среди отечественных фильмов, но и среди всех фильмов вообще.

Напомним, что сюжет продолжения разворачивается спустя год после событий первого фильма. Чебурашка прижился и стал всеобщим любимцем, что толкнуло его на весьма рискованный шаг: вместе с детьми отправиться в горный поход. Взрослые, естественно, находились в полном неведении о планах Чебурашки и своих отпрысков, поэтому в панике ринулись спасать группу горе-путешественников.