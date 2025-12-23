Взяться за выполнение этой ответственной задачи решилась компания «Умные машины».

Сейчас в России большое внимание уделяется производительности труда на предприятиях: данный показатель по стране крайне невысок относительно других промышленно развитых стран, и если государство намерено развить свой потенциал, то от роботизации и замены ручного труда автоматизированными системами никуда не денешься.

Поэтому сейчас производству различных роботов и манипуляторов в России уделяется большое внимание, и частично реализовывать эту задачу намерена компания «Умные машины», ставшая новым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Железногорск» в Красноярском крае. Компания планирует производить промышленные манипуляторы и складских роботов, что позволит значительно повысить эффективность производственных и логистических процессов.

Проект будет реализовываться в два этапа. Сначала «Умные машины» собирается организовать производство стационарных роботов УМ-10, а затем после расширения приступить к производству манипуляторов УМ-20 и УМ-50.

Следует понимать, что при всей кажущейся дороговизне роботов в сравнении с человеком как единицей рабочей силы, переплата за автоматизированное средство производства с лихвой себя оправдывает, поскольку один робот заменяет собой несколько сотрудников. Тем самым предприятие освобождается от выплаты заработных плат, отпускных, больничных, а в ряде случаев и от расходов на обучение. Так что данный аргумент противников роботизации на поверку оказывается не совсем уж и убедительным.