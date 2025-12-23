Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стоимость золота в 50-й раз обновила рекорд с начала 2025 года
Прогноз на фоне глобального кризиса пока сохраняется: золото продолжит дорожать.

Периоды геополитических и экономических потрясений всегда способствуют росту цен на «твёрдую» валюту, которая не подвержена различным спекулятивным изменениям своей стоимости. В основном это золото, значительную часть которого скупают государства, складирующие их в своих золотовалютных резервах. Последнее время доля непосредственно благородного металла в этих резервах увеличивается, что закономерно ведёт к росту его стоимости.

Так, сегодня стоимость фьючерсов на золото в 50-й раз обновила рекорд в уходящем 2025 году, достигнув значения в $4473 за одну тройскую унцию. Для сравнения, всего полгода назад — в июне — стоимость жёлтого драгоценного металла составляла около $3300—$3400 за тройскую унцию, а в начале года и вовсе составляла около $2600 за ту же массу. Таким образом, с начала года золото подорожало более чем на 70%, продемонстрировав лучшие показатели с 1979 года, и те, кто в своё время вложились в этот драгметалл, неплохо заработали на своих инвестициях.

По мнению аналитиков, тенденция сохранится, и элемент с атомным номером 79 продолжит дорожать на фоне роста нестабильности в мире и утраты доверия людей, корпораций и государств к резервным валютам. Которое происходит сугубо по причине вредительского для собственных интересов поведения государств и наднациональных государственных объединений, являющихся эмитентами этих резервных валют.

#финансы #экономика #инвестиции #золото
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
354
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
7
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
9
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
9
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+

Сейчас обсуждают

Опускаем Parlous(Машку-полотерку)
19:39
Зенки разуй.там наш чат открыт))
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:39
ты себе в мозк фикс поставь, может поумнее и перестанешь пальцы в жопу совать
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Опускаем Parlous(Машку-полотерку)
19:38
ты пальцы из очка непрана вынул ?? облизать не забудь,ты всегда даже после ослов облизывал.шешун не соврал бы
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
19:38
Вот по этому и скинул 5800х как он грелся постоянно даунвольтил шил его вдоль и поперек потом руки опустились и скинул.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:38
вот ты и обосрался, это фейк из интернета у тебя нет пк
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:37
да он далбаеб, у них так всегда
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Опускаем Parlous(Машку-полотерку)
19:37
Я в отличии от тебя не страдал тупизной.Это ты известное рукожопие рунета
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
19:36
О уже соображать стал молодец.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Опускаем Parlous(Машку-полотерку)
19:36
тут фикс стоит,а не энергосберегайка и малые ядра.так что.И в комнате 26 тепла
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
19:34
Твой 5600 42 градуса и мой 14700kf и 37 градусов. но уже что-то хвалю.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter