Прогноз на фоне глобального кризиса пока сохраняется: золото продолжит дорожать.

Периоды геополитических и экономических потрясений всегда способствуют росту цен на «твёрдую» валюту, которая не подвержена различным спекулятивным изменениям своей стоимости. В основном это золото, значительную часть которого скупают государства, складирующие их в своих золотовалютных резервах. Последнее время доля непосредственно благородного металла в этих резервах увеличивается, что закономерно ведёт к росту его стоимости.

Так, сегодня стоимость фьючерсов на золото в 50-й раз обновила рекорд в уходящем 2025 году, достигнув значения в $4473 за одну тройскую унцию. Для сравнения, всего полгода назад — в июне — стоимость жёлтого драгоценного металла составляла около $3300—$3400 за тройскую унцию, а в начале года и вовсе составляла около $2600 за ту же массу. Таким образом, с начала года золото подорожало более чем на 70%, продемонстрировав лучшие показатели с 1979 года, и те, кто в своё время вложились в этот драгметалл, неплохо заработали на своих инвестициях.

По мнению аналитиков, тенденция сохранится, и элемент с атомным номером 79 продолжит дорожать на фоне роста нестабильности в мире и утраты доверия людей, корпораций и государств к резервным валютам. Которое происходит сугубо по причине вредительского для собственных интересов поведения государств и наднациональных государственных объединений, являющихся эмитентами этих резервных валют.