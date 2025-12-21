Чтобы конкурировать с традиционными автомобилями, электрокары должны быть дешевле и «заправляться» хотя бы сравнимое с ними время.

Развитие электромобильного транспорта в России напоминает замкнутый круг: неоправданно высокая стоимость самих электромобилей и малое количество зарядной инфраструктуры делает их непривлекательными для покупателей, а низкие продажи таких машин делают для инвесторов непривлекательным строительство соответствующих зарядных станций.

Как вырваться из этого порочного цикла, не прибегая к субсидированию производства и продажи электромобилей, учитывая, что государству и без того есть, на что тратить деньги, не вполне понятно. Но госкорпорация «Росатом» делает всё от себя зависящее, чтобы сделать владение электрокаром как можно более удобным. Так, в Новосибирске состоялось открытие фирменной «росатомовской» зарядной станции для электромобилей.

Данная станция является «быстрой» и позволяет заряжать тяговую батарею электромобиля на мощности до 150 кВт. Безусловно, даже на такой мощности зарядки электромобиль по скорости заполнения «бака» не сравнится с традиционным автомобилем, заправляющимся за считанные минуты, но это уже шаги в верном направлении.

Рынок электромобилей в России столь незначителен, что его даже можно считать статистической погрешностью. И пока стоимость электрокаров хотя бы не сравняется со стоимостью обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, причём не за счёт повышения пошлин на последние, а за счёт резкого удешевления производства первых, с мёртвой точки данный процесс не сдвинется.