Пока что идёт подготовка к реализации данного проекта.

Титан уже давно не является сугубо «космическим» металлом и широко применяется в том числе в авиастроении и куда более «приземлённых» отраслях промышленности и машиностроения. Поэтому спрос на титан растёт, а, значит, необходимо обеспечивать его предложение на рынке. С этой целью в перспективе предприятие ВСМПО-АВИСМА собирается возвести в городе Верхняя Салда Свердловской области новый автоматизированный комплекс по обработке продукции из титана.

Как отмечает предприятие, сейчас проект находится на стадии подготовки, а ключевой особенностью нового комплекса станет экологичность, которая будет обеспечиваться системой поглощающих фильтров и ванн с автоматическими крышками, которые открываются и, соответственно, выпускают вредные продукты технологического процесса в вентиляционную систему только во время подачи и извлечения изделий.

Сроки реализации проекта нового автоматизированного комплекса в официальной новости на портале ВСМПО-АВИСМА не уточняются, но логично будет предположить, что процесс займёт не один год — вместе со строительством корпусов, производством оборудования, его доставкой, установкой и настройкой.