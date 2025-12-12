Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Туле наладили производство высокопрочной арматуры для строительства мостов и объектов энергетики
Сейчас продукция такого типа в России весьма востребована.

Хоть современная наука и позволяет создавать уникальные материалы с непревзойдёнными прочностными и иными характеристиками, но по соотношению цена/качества старые добрые бетон, сталь и стекло остаются вне конкуренции. Вот и тульское предприятие «Промсорт-Тула» заявило об освоении производства нового для себя вида высокопрочной арматуры классов A800/A1000 — диаметром проката 20 мм.

Как сообщается, арматура данного типа в основном применяется при строительстве железобетонных конструкций с повышенными требованиями к прочности и безопасности. Преимущественно это мосты, путепроводы, а также энергетические объекты и гидротехнические сооружения.

Следует отметить, что потребление любых видов стройматериалов в России последние годы стабильно растёт за счёт увеличения строительства инфраструктурных и промышленных объектов, так что рынок сбыта высокопрочной арматуры обеспечен на многие годы вперёд.

#россия #экономика #промышленность #инфраструктура
