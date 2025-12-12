Локализация производства магистральных тягачей и не только — продолжается.

Опытные водители все как один скажут, что самое главное — это не разогнать автомобиль за определённое время, а максимально быстро при необходимости его остановить. Поэтому к тормозным механизмам предъявляются особенно высокие требования, и вот, в Набережных Челнах на КАМАЗе состоялось открытие сборочной линии тормозных механизмов дискового тормоза для широкой номенклатуры продукции предприятия.

Отмечается, что реализовать данную задачу удалось в достаточно сжатые сроки: проект по локализации производства дисковых тормозов на КАМАЗе появился в 2023 году, и вот сегодня он был воплощён в жизнь.

На сборочной линии будут производиться тормозные механизмы дисковых тормозов для магистральных тягачей поколения К5, полуприцепов, пассажирского транспорта, а также среднетоннажных грузовиков «Компас».