Учитывая размеры города и количество населения в нём, статистика действительно позитивная.

Повсеместное присутствие средств объективного контроля за дорожным движением в Москве и постоянное ужесточение регламента сдачи экзамена на допуск к управлению транспортным средством в самом деле способствуют росту культуры вождения и, как следствие, безопасности движения. Так, по статистике Госавтоинспекции Москвы, за 11 месяцев 2025 года аварийность на дорогах в столице снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего за указанный период в этом году в Москве произошло 7481 зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Несмотря на то, что в масштабе города и количества его населения это сравнительно немного, но тяжесть этих ДТП остаётся высокой. По официальной статистике, 8352 человека в результате этих аварий пострадали (на 8,5% меньше, чем в прошлом году), и для 256 человек они закончились летальным исходом (на 19,7% меньше, чем в прошлом году). Безусловно, в реальности ДТП, преимущественно мелких и незначительных, происходит гораздо больше, но обычно люди стараются о них не заявлять и разъехаться по взаимной договорённости, дабы не попадать в базу данных ДТП и не терять понижающий коэффициент по ОСАГО.

По статистике, главными причинами серьёзных аварий в России остаются нарушение скоростного режима, невнимательность, причём как водителей, так и пешеходов, которым следует всё-таки аккуратнее переходить дорогу, даже имея преимущество в движении, несоблюдение правил приоритета проезда перекрёстков, а также обгоны в запрещённых местах.

Отметим, что в целом в Москве культура вождения является самой высокой в России, и данный факт отражён в том, что среди других российских регионов именно в столице больше всего водителей имеют понижающий или вовсе минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ) при расчёте стоимости полиса ОСАГО за длительный стаж безаварийной езды.