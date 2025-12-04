Маркетологи уже слишком давно «рулят» процессами в автомобилестроении.

Современные автомобили с подачи маркетологов, в задачу которых входит продать машину, а не сделать её превосходной, очень часто оснащают имитациями чего бы то ни было. От более благородного звука двигателя, имитируемого через аудиосистему автомобиля, тогда как в реальности под капотом установлен «пакет сока», что создаёт резкое ощущение фактической дешевизны такой машины, до имитации переключения передач на автоматических трансмиссиях вариаторного (бесступенчатого) типа, что пагубно воздействует на интенсивность ускорения.

Производители электромобилей тоже в сторонке не стоят и иногда даже устанавливают в них «рычалки»-имитаторы звука двигателя внутреннего сгорания. Похоже, компания Porsche решила пойти дальше: как сообщает издание The Drive, штутгартцы намерены устанавливать на свои электрокары системы имитации переключения передач.

Предполагается, что первой моделью с такой системой станет Porsche Taycan 2027, презентация которой состоится в конце 2026 года. Система, как уточняет издание, будет реализована через подрулевые переключатели, как на современных автомобилях с настоящими автоматическими трансмиссиями с функцией ручного переключения передач.

Сама же по себе идея не нова: Porsche вдохновилась имитацией переключения передач на электрокаре, глядя на Hyundai IONIQ 5 N. А вот насколько такая функция нужна на премиальном электромобиле очень высокого ценового диапазона, в котором ценится высокая динамика, вопрос дискуссионный.