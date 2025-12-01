Об этом сообщил пресс-секретарь президента России. Обсуждаться между Путиным и доверенным лицом Трампа будет урегулирование украинского кризиса.

В ходе украинского конфликта было уже несколько периодов, на которые многие возлагали большие надежды в вопросе его политико-дипломатического урегулирования. Сейчас мы в очередном таком периоде, и уже завтра, 2 декабря, состоится новая встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Как уточнил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Уиткофф проведут переговоры во второй половине дня.

По предварительным и пока неофициальным данным, спецпосланник Трампа привезёт в Москву проект мирного урегулирования украинского кризиса, который вчера в присутствии Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался с украинской делегацией во Флориде.

Несмотря на то, что события стали разворачиваться весьма стремительно и «кучно», не стоит завышать ожидания от вышеуказанного процесса: ещё очень многое предстоит решить и слишком многих постараться вернуть в объективную реальность, которая пока продолжает ими публично отвергаться. Не исключено, что потребуются ещё несколько раундов переговоров, а этот процесс может затянуться не то что на недели, а на месяцы.