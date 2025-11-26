Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России строятся три гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов
Они будут обеспечивать постоянно растущие потребности в накопителях энергии.

Спрос на литий-ионные аккумуляторы постоянно растёт по мере увеличения присутствия в нашей жизни различных беспроводных устройств и электромобилей. Растёт он и в России, и по этой причине в стране при участии «Росатома» и «Сбера» сейчас строятся сразу три так называемых гигафабрики по их производству. Об этом в рамках Конгресса молодых учёных напомнил академик Евгений Антипов.

Преимущественно эти фабрики будут заниматься производством тяговых батарей для электромобилей. В частности, в начале октября этого года мы писали об одной из таких гигафабрик в Калининградской области, которая должна выйти на проектную мощность уже в 2026 году.

Следует отметить, что казавшийся совсем недавно нереалистичным процесс электрификации личного автотранспорта сейчас уже реальность, которую можно пусть и за необоснованно высокую цену, но всё-таки «пощупать». Реализация этой задачи стала возможной за счёт постепенного роста ёмкости современных литий-ионных аккумуляторов, уже обеспечивающих электромобилям запас хода, сравнимый с запасом хода автомобиля со стандартным полным баком бензина. О запасе хода, сравнимом с полным баком дизельного топлива, отличающегося исключительной энергоёмкостью на единицу массы, пока говорить не приходится. Для этого, вероятно, потребуется настоящая революция в аккумуляторостроении.

