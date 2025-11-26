В целом за год это значение хоть и выросло, но незначительно.

Примерно половина всех новых автомобилей в России продаются в кредит: люди получают машину в личное пользование, выплачивая при этом её стоимость с процентами в течение нескольких лет. Количество времени, на которое в среднем в России оформляется автокредит, на протяжении последнего года было стабильным, однако начиная с сентября начал наблюдаться рост.

Так, по статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре текущего года средний срок автомобильного кредита в России составил 5,8 лет. Минимальные значения в этом году были зафиксированы в январе, феврале и апреле — 5,1 года, а также в марте и мае — 5,2 года. Объясняется это достаточно просто: именно на первую половину текущего года пришёлся основной обвал продаж автомобилей в России, в значительной степени вызванный взлётом процентных ставок по кредитам в связи с ростом ключевой ставки ЦБ.

При этом средний срок автокредита неравномерен и разнится в зависимости от региона. Так, дольше всего выплачивать кредит на машину будут жители Краснодарского и Ставропольского края — 6,28 года, Тюмерской области, ХМАО и ЯНАО (во всех трёх регионах по 6,25 года), а также в Пермском крае (6,13 года) и в Башкортостане (6,1 года).

Быстрее всего, если так можно выразиться, учитывая сроки, с автокредитами расплатятся в Москве (5,09 года), Санкт-Петербурге (5,35 года), Рязанской области (5,39 года) и в Московской области (5,43 года).