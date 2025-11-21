Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОАК передала в войска новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2
Они стоят на вооружении как ВКС России, так и Морской авиации ВМФ России.

Входящая в состав госкорпорации «Ростех» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает выполнять государственный оборонный заказ в деле снабжения войск новой боевой авиацией. Сегодня пресс-служба ОАК сообщила о передаче в войска очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2, применяемых как в Воздушно-космических войсках, так и в Морской авиации Военно-морского флота.

Самолёты полностью прошли все заводские испытания и лётные проверки, после чего отправились непосредственно в места дальнейшего несения службы.

Напомним, что Су-30СМ2 это глубокая модернизация данного многофункционального истребителя. Самолёт прошёл не только заводские испытания и многочисленные моделирования различных ситуаций, но и в рамках реальных боевых действий высокой интенсивности.

#россия #экономика #авиация #промышленность #боевая авиация #авиастроение #су-30 #су-30см2
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
112
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
13
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

ubnt2020
20:47
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Сергей Анатолич
20:40
Это уже давно не Евровиденье!
Европейский вещательный союз изменит правила голосования на конкурсе «Евровидение» в 2026 году
Roditch
20:08
Судя по характеристикам Steam Machine из сети, цена вероятно будет в районе 750-850 долларов. Технические характеристики Steam Machine (2026) Процессор: 6-ядерный AMD Zen 4 Графический процессор: AMD...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
wooopggabg
19:55
Да в целом применение можно найти. Припарковал в сарае и пускай сбросы для дронов печатает. Вопрос автономности этой бороды
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
corsi
19:32
Нет у них таких проблем. У них вообще проблем нет, они живут за счет гос.поддержки и заградительных пошлин. Будут закупать для гос.структур, чиновничков низкого уровня по пару тысяч в год - и профит.
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
Error 404
19:12
30 млн Евро! Гитлер проиграл во многом из-за того, что его техника была многократно дороже аналогов из СССР. К успеху тоже придут последователи "бесноватого".
Германия впервые за 23 года представила новый танк собственного производства — Leopard 2A8
Миха Евсеев
19:04
Не смогут конкурировать с китайцами, продажи будут низкие. Автовазу бы заняться тем как снизить стоимость авто которые уже продают, китайцы уже заняли рынок кроссоверов
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
Evgeny Chezarin
19:00
Приватные фото Бернигана слили в сеть. Оказывается он всегда скрывал свою тайную предрасположенность к shit suit. Теперь многое объясняется и встает на свои места.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Яков Рудев
18:40
Сколько видео как они взрываются и горят. Так что пускай идут с Миром. Если им так нужно переводить на газ - налаживают пускай производство машин сразу с ГБО.
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
Novichok777
18:13
Теперь проблема продать это.
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter