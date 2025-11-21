Они стоят на вооружении как ВКС России, так и Морской авиации ВМФ России.

Входящая в состав госкорпорации «Ростех» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает выполнять государственный оборонный заказ в деле снабжения войск новой боевой авиацией. Сегодня пресс-служба ОАК сообщила о передаче в войска очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2, применяемых как в Воздушно-космических войсках, так и в Морской авиации Военно-морского флота.

Самолёты полностью прошли все заводские испытания и лётные проверки, после чего отправились непосредственно в места дальнейшего несения службы.

Напомним, что Су-30СМ2 это глубокая модернизация данного многофункционального истребителя. Самолёт прошёл не только заводские испытания и многочисленные моделирования различных ситуаций, но и в рамках реальных боевых действий высокой интенсивности.