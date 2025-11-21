Все они собраны для более быстрого прохождения сертификационных испытаний.

Как вы прекрасно знаете, новый образец техники мало «нарисовать» и произвести: ему в обязательном порядке предстоят длительные сертификационные, заводские и ходовые испытания. И чтобы максимально сжать сроки испытаний по отдельным узлам и агрегатам, предприятия обычно выпускают сразу несколько опытных образцов. На «АвтоВАЗе» пошли дальше и собрали порядка сотни новеньких опытных кроссоверов Lada Azimut.

По крайней мере, об этом журналистам сообщил руководитель тольяттинского автогиганта Максим Соколов в рамках форума «Транспорт России». По его словам, эти автомобили проходят сертификацию по конкретным узлам и агрегатам, и собраны как по предсерийной, так и по конвейерной технологии.

Сертификация Lada Azimut должна завершиться в следующем году ещё до запуска серийного производства модели. Напомним, что продажи «Азимута» планируется начать летом следующего года. Если, конечно, не произойдёт никакого форс-мажора.

Lada Azimut будет самым дорогим автомобилем в линейке «АвтоВАЗа» на данный момент. Это компактный кроссовер класса B+, который на старте продаж будет оснащаться двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л, слегка форсированными до 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. В таких комплектациях машина будет агрегатироваться механической шестиступкой или вариатором.

Предполагается, что в перспективе кроссовер в «топовых» комплектациях начнут оснащать импортными 1,5-литровыми турбодвигателями мощностью 150 л. с., работающими в паре с классическим гидромеханическим «автоматом». Во всех случаях привод только передний, что автоматически делает данный автомобиль преимущественно городским и трассовым обитателем.