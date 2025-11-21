Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
Все они собраны для более быстрого прохождения сертификационных испытаний.

Как вы прекрасно знаете, новый образец техники мало «нарисовать» и произвести: ему в обязательном порядке предстоят длительные сертификационные, заводские и ходовые испытания. И чтобы максимально сжать сроки испытаний по отдельным узлам и агрегатам, предприятия обычно выпускают сразу несколько опытных образцов. На «АвтоВАЗе» пошли дальше и собрали порядка сотни новеньких опытных кроссоверов Lada Azimut.

По крайней мере, об этом журналистам сообщил руководитель тольяттинского автогиганта Максим Соколов в рамках форума «Транспорт России». По его словам, эти автомобили проходят сертификацию по конкретным узлам и агрегатам, и собраны как по предсерийной, так и по конвейерной технологии.

Сертификация Lada Azimut должна завершиться в следующем году ещё до запуска серийного производства модели. Напомним, что продажи «Азимута» планируется начать летом следующего года. Если, конечно, не произойдёт никакого форс-мажора.

Lada Azimut будет самым дорогим автомобилем в линейке «АвтоВАЗа» на данный момент. Это компактный кроссовер класса B+, который на старте продаж будет оснащаться двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л, слегка форсированными до 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. В таких комплектациях машина будет агрегатироваться механической шестиступкой или вариатором.

Предполагается, что в перспективе кроссовер в «топовых» комплектациях начнут оснащать импортными 1,5-литровыми турбодвигателями мощностью 150 л. с., работающими в паре с классическим гидромеханическим «автоматом». Во всех случаях привод только передний, что автоматически делает данный автомобиль преимущественно городским и трассовым обитателем.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #lada #«автоваз» #lada azimuth
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
110
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

Рафаэль Гучек
17:57
Брат, я как то урвал ускоритель от Silicon Graphics, в набор к твоему культурному наследию. Трагедия была в, том, что полноценный VESA 2.0 слот на матери был только один
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Рафаэль Гучек
17:48
Старики в тренде
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Evgeny Chezarin
17:42
Посмотрел на цены 6700xt - 20к в отличном состоянии. Насколько надо быть отшибленным, чтоб взять новую помойку 3050 вместо любой, более быстрой альтернативы... Гениальный фанат дегенерат.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
elektrokat
17:39
Попахивает откровенной брехней, аккурат к подорожанию
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Сергей Иншаков
17:35
Все хламудэ в топку🤮
General Atomics готовит крупную сделку с Саудовской Аравией: 130 MQ-9B и 200 CCA
Дмитрий Патрушев
17:30
Напомни мне сколько процессоров сгорело на мамках Асус? Два или три? А то я подзапамятовал...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Дмитрий Патрушев
17:25
А в простое -15°С. Брехать, так брехать до конца!
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
George Mendel
17:18
Круто 🖥️🚀
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Сергей Иншаков
17:06
Одно говно хламудэшное🤮
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
AleksK
16:55
Может тебе надо поменять твой c2d с HDD на что-то поновее?
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter