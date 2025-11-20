Машина повышенной проходимости от «АвтоВАЗа» обойдётся в сумму от 1,39 млн рублей.

Представленный этим летом модернизированный (рестайлинговый) автомобиль Lada Niva Travel уже совсем скоро доберётся до дилерских центров, а уже оттуда — до конечных потребителей. По крайней мере, сегодня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о том, что в ближайшее время приступит к отгрузке рестайтинговых версий «Нивы» в дилерскую сеть.

Как отмечает тольяттинский автогигант, машина изменилась не только внешне, но и внутренне, получив 1,8-литровый 8-клапанный 90-сильный двигатель с более чем пятьюдесятью усовершенствованными элементами, включая новые системы впуска, выпуска и подачи топлива, и возросшим на 24 Нм крутящим моментом.

Причём, отмечает «АвтоВАЗ», 80% от своего максимального крутящего момента двигатель развивает уже на 1000 оборотов, так что при размеренной езде его можно не «перекручивать» и ездить экономично. Также машина оснащается улучшенной подвеской и адаптированной под новый мотор трансмиссией.

Теперь самое сладкое (ну, или горькое, тут уж смотря как смотреть) — цены. В самой базовой комплектации Classic новая Lada Niva Travel оценивается производителем в 1 390 000 рублей. За эти деньги вы получите машину без кондиционера, c одной подушкой безопасности (для водителя), обогревом зеркал, антиблокировочной системой (ABS) и электростеклоподъёмниками.

Кондиционер, вторая «подушка» и подогрев передних сидений появляются в комплектации Comfort, а светодиодные фары — в комплектации Life. 16-дюймовые диски, камера заднего вида, круиз-контроль и современная мультимедиа — это уже прерогатива версии Enjoy. Максимально «нафаршированная» Lada Niva Travel, если так вообще можно выразиться о базовом оснащении современного автомобиля, это комплектация Techno. Впрочем, пока что мы не знаем, сколько будут стоить «Нивы» в этих «старших» комплектациях. Судя по всему, приблизятся к двум миллионам рублей, а это уже сложно называть бюджетным автомобилем, в класс которого метит «АвтоВАЗ».