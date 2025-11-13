Нескольким фондам по итогу года требуется докапитализация.

Реальность, в которой Россия обнаружила себя несколько лет назад, вынудила государство ударными темпами начать масштабировать промышленность и осваивать либо давно утраченные, либо никогда даже в советский период не существовавшие отрасли. В значительной степени этому процессу способствуют региональные Фонды развития промышленности, оказывающие материальную поддержку малым и средним промышленным предприятиям.

Впрочем, в ряде регионов развитие индустриального сектора стало идти опережающими темпами, что привело к необходимости докапитализации соответствующих Фондов развития промышленности. Так, сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил о том, что Фонды в Хабаровском крае, Чечне, Вологодской, Калининградской, Ростовской и Тамбовской областях в общей сложности дополнительно получат 1,4 миллиарда рублей на поддержку соответствующих отраслей.

По словам Мишустина, докапитализация региональных Фондов развития промышленности позволит реализовать порядка 25 индустриальных проектов в сферах металлургии, авиационного и автомобильного производства, нефтехимической отрасли, а также в лёгкой промышленности.

Отметим, что раньше нехватка предприятий в промышленном секторе компенсировалась за счёт импорта соответствующей продукции. Теперь же такая лёгкая и незамысловатая опция западными странами отрезана, поэтому иного выхода, кроме как опираться на собственные силы, России не оставлено. По крайней мере, в обозримой и среднесрочной перспективах.