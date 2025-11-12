Гарантийные испытания агрегата пройдены успешно, можно начать производство энергии.

Модернизация имеющихся и уж тем более строительство новых объектов электрогенерации — это весьма растянутый во времени процесс, ведь оборудование перед началом эксплуатации нужно не только произвести, но и доставить на объект, смонтировать и испытать. Все эти этапы на котлоагрегате №13 Северской ТЭЦ были пройдены, и сегодня пресс-служба дивизиона «Росатом Инфраструктурные решения» госкорпорации «Росатом» сообщила о вводе объекта в эксплуатацию.

В основе нового котлоагрегата лежит непосредственно паровой котёл, в котором происходит сжигание угля или газа, и парогенератор, способный вырабатывать до 250 тонн пара высокого давления в час. Далее этот пар высокого давления направляется на лопатки турбины электрогенератора, где, собственно, и происходит выработка электроэнергии для конечных потребителей.

Как отметила пресс-служба дивизиона «Росатома», инженеры уделили большое внимание вопросам экологии: так, новый котлоагрегат оснащён мощными фильтрами, улавливающими до 99,9% золы при сжигании угля, и тем самым делая «выхлоп» практически безвредным. Образовавшийся в процессе работы котла угольный шлак будет перерабатываться и применяться в строительной сфере.

Энергетики напомнили, что проект модернизации Северской ТЭЦ помимо увеличения её экологичности, эффективности и надёжности также подразумевает компактизацию — уменьшение размеров основных агрегатов без ущерба для их производительности, за счёт применения современных технологий. Всего проект модернизации станции предусматривает строительство двух новых и реконструкцию трёх имеющихся котлоагрегатов второй очереди, а также установку двух паровых турбин.