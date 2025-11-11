Хотя Вьетнам является безъядерным государством, соответствующие исследования в нём проводятся.

Значительная часть работающих в мире ядерных реакторов — не энергетические и не военные, а исследовательские. В таких реакторах происходит практическое изучение ядерных реакций, наработка продуктов для применения в той же ядерной медицине, и много что ещё. Во Вьетнаме в Институте ядерных исследований города Далат тоже функционирует исследовательский реактор, и Россия в рамках международного договора стабильно обеспечивает его необходимым топливом.

Сегодня, в частности, госкорпорация «Росатом» отчиталась о доставке ядерного топлива в Далат. Объёма поставленного топлива при текущей загрузке исследовательского реактора хватит как минимум на пять лет — до 2030-х годов.

В «Росатоме» напомнили, что выполненный по ещё советскому проекту исследовательский ядерный реактор в Далате работает уже больше сорока лет — с 1984 года. На сегодняшний день реактор в рамках исследований проработал суммарно уже более 70 000 часов. Ранее на его месте располагался реактор американского проекта, но в ходе войны во Вьетнаме он был сначала заглушен, а затем реконструирован с участием советских ядерщиков.