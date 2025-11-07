Вопреки расхожему мнению, их гораздо больше, чем можно себе представить.

С 1 декабря в России изменится механизм расчёта утилизационного сбора (утильсбора): ввозить импортный автомобиль для личного пользования по льготной ставке можно будет только в том случае, если мощность двигателя такого автомобиля не превышает 160 лошадиных сил. В противном случае будут действовать повышенные и коммерческие ставки утильсбора.

Понятно, что подавляющее большинство автомобилей в России, как и в мире в целом, это представители бюджетного класса, закономерно оснащающиеся относительно слабенькими силовыми агрегатами. Тем не менее, в агентстве «Автостат» решили подсчитать, насколько в России велика доля машин, выходящих за рамки этого разработанного Минпромторгом лимита.

По статистике, предоставленной главой «Автостата» Сергеем Целиковым, за полные десять месяцев текущего года в России было продано 32% автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 л. с. Остальные две трети укладываются в лимит. При этом необходимо понимать, что в значительной степени данная статистика обеспечивается за счёт автомобилей отечественного производства, по умолчанию оснащаемых весьма слабыми по современным меркам силовыми агрегатами.

Если же учитывать импортируемые автомобили, то статистика становится диаметрально противоположной: мощность двигателей 69% новых и 49% подержанных ввезённых в Россию за указанный период автомобилей превзошли льготный порог утильсбора.

Таким образом, вероятно, китайские автопроизводители будут вынуждены либо сокращать линейку поставляемых в Россию автомобилей, либо «душить» их двигатели до льготного порога утильсбора, как в своё время западные автопроизводители делали со своими автомобилями для реалий налогообложения на российском рынке. А дальше уже гаражных дел мастера, вооружившиеся программными средствами, «разблокировали» эту «скрытую» мощность. Так сказать, занимались оверклокингом по-взрослому.