В четвёртом квартале, если быть точнее.

«Аэрофлот» является основным российским авиаперевозчиком, поэтому вполне естественно, что именно он в числе первых начнёт получать полностью российские среднемагистральные самолёты МС-21. Начало поставок соответствующих лайнеров запланировано на следующий год, и сегодня руководитель «Аэрофлота» Сергей Александровский уточнил, когда именно это произойдёт.

По словам Александровского, в «Аэрофлоте» рассчитывают, что эксплуатация лайнеров МС-21 начнётся в четвёртом квартале 2026 года. По крайней мере, добавил глава авиакомпании, производитель данных самолётов подтверждает именно эти сроки.

В «Аэрофлоте» реалистично смотрят на начало эксплуатации МС-21. Так, отметил Александровский, начальный период эксплуатации выявит так называемые детские болезни самолёта, которые будут устраняться в рамках совместной работы авиаперевозчика и производителя.

В план компании входит значительное наращивание доли отечественных лайнеров в своём пассажирском авиапарке. По плану, до 2030 года «Аэрофлот» получит более сотни единиц МС-21, и ещё около сотни единиц в период с 2030 по 2033 годы. При этом необходимо понимать, что получать МС-21 будет не только «Аэрофлот», и что в целом потребность отечественной гражданской авиации в данных машинах составляет несколько сотен единиц.