Нужно следовать за трендами в мировой авиационной промышленности.

Пока что в России из числа современных авиадвигателей официально представлены, создаются и уже проходят сертификационные испытания только авиадвигатели ПД-8 и ПД-14 малой и средней тяги соответственно, предназначенные для установки на самолёты SJ-100 и МС-21. Существует также потребность и в двигателях большой тяги для широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера. Соответствующий проект — двигатель ПД-35 — существует, и российские авиастроители намерены использовать его при создании модернизированной версии самолёта Ил-96.

По крайней мере, о том, что использование двигателей ПД-35 рассматривается как идея для двухдвигательной экономичной версии Ил-96, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Руководитель ОАК при этом не стал вдаваться в подробности проекта или называть хотя бы приблизительные сроки его реализации.

Отметим, что мировой тренд в авиапромышленности таков, что производители стараются устанавливать на один лайнер не больше двух двигателей различной тяги в зависимости от конкретного типа самолёта. Естественно, есть исключения в виде особо вместительных и крупных авиалайнеров, которые оснащаются четырьмя силовыми агрегатами, но в целом индустрия стремится именно к двухдвигательной конфигурации.

Причина этого сугубо экономическая: два двигателя большей мощности работают гораздо эффективнее, чем четыре двигателя меньшей мощности, что снижает расходы авиакомпаний на топливо и обслуживание агрегатов, и, в свою очередь, снижает стоимость билетов и повышает привлекательность авиаперелётов для конечных потребителей — пассажиров.