Остаётся вопрос, откуда предприятие будет брать 150-сильные турбодвигатели, наделавшие столько шума.

Презентация любого нового российского автомобиля в текущих реалиях неизбежно вызывает один ключевой вопрос: насколько он, собственно, российский. Вопрос непраздный, поскольку сегодня поставщики есть, а завтра их по щелчку пальца может не стать. Этот «фокус» уже был пройден с западными партнёрами «АвтоВАЗа» в лице альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, и, к сожалению, далеко не факт, что «восточные партнёры» при случае не повторят ту же комбинацию.

Судя по всему, в отношении представленного сегодня кроссовера Lada Azimut переживать по поводу уровня локализации его производства не стоит. По словам руководителя «АвтоВАЗа» Максима Соколова, локализация нового автомобиля, включая его максимальную комплектацию, показанную непосредственно сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), превышает 90 %.

На данном этапе не уточняется, что входит в те самые заветные 10% импортируемых компонентов, но из предыдущих публикаций «АвтоВАЗа» можно прийти к выводу, что речь идёт как минимум о трансмиссиях: все они поставлены из Китая.

Также отметим, что на данный момент тольяттинский автогигант презентовал Lada Azimut с собственными двигателями объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно, однако в планы также входит агрегатирование старших комплектаций кроссовера турбомотором мощностью 150 л. с. Этот турбомотор и является загадкой: собственная ли это разработка «АвтоВАЗа» или же предприятие будет закупать соответствующие изделия в Китае. В таком случае процент локализации закономерно уменьшится.

Напомним, серийное производство Lada Azimut начнётся в первой половине следующего года, а старт продаж запланирован на стык между II и III кварталами того же года. Цены пока не объявлены, но уточнено, что Azimut будет самым дорогим автомобилем в линейке Lada, и при этом наиболее доступным в данном сегменте в среднем на российском рынке.