А продажи стартуют ближе к июлю того же года. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа».

Сегодня «АвтоВАЗ» официально представил свой первый за многие годы новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль получил современный дизайн, модернизированные двигатели, с выдающие больше мощности с того же объёма, а также полностью соответствует современным требованиям в плане технологий и опций комфорта.

На данный момент известно, что серийное производство Lada Azimut стартует в следующем году, но руководитель тольяттинского автогиганта Максим Соколов в комментарии «Известиям» решил уточнить, что речь идёт о первой половине следующего года. Продажи новых кроссоверов, добавил Соколов, должны начаться «на рубеже» II и III кварталов того же года. Иными словами, примерно в июле—августе 2026 года.

Цены на Lada Azimut в различных комплектациях пока не объявлены, но, по словам Соколова, в среднем кроссовер будет стоить меньше других представленных на отечественном рынке машин этого же класса. При этом во внутреннем модельном ряду «АвтоВАЗа» Lada Azimut будет самым дорогим автомобилем. Что, в общем-то, вполне естественно: машина «навороченная» и, по причине принадлежности к типу кроссоверов, крупнее и тяжелее, и, следовательно, дороже седанов.

На данный момент интрига кроется вокруг перспективного 150-сильного турбомотора, которым должны будут агрегатироваться старшие комплектации Lada Azimut. Пока что неизвестно, будет этот двигатель собственной разработкой «АвтоВАЗа», включая возможный обратный инжиниринг на основе прежних двигателей от Renault, или же предприятие будет закупать турбомоторы в Китае. Знатоки в курсе, что турбомоторы неплохо поддаются «тюнингу», позволяющему повысить мощность двигателя. Так сказать, оверклокинг по-взрослому. Потому что двигатель на 150 лошадиных сил в кроссовере — это, как ни крути, маловато для безопасной загородной езды.