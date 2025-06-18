Потребность в этих лайнерах в России, впрочем, значительно выше.

Как уже отмечалось, потребность в отечественных пассажирских лайнерах в России составляет несколько сотен единиц. И если нормализации отношений с США всё-таки не произойдёт, что весьма вероятно, и Boeing не возобновит поставки своих самолётов на российский рынок, то непростая, но стратегически важная задача обеспечения потребностей гражданской авиации полностью ляжет на плечи отечественных производителей.

Пока что о масштабном серийном производстве говорить рано — на требуемую мощность авиазаводы выйдут только через несколько лет — но в Минтрансе России заявляют о том, что российские авиакомпании уже готовы заключить контракты на закупку сотен самолётов. В частности, глава ведомства Роман Старовойт в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что авиаперевозчики в стране намерены приобрести 200 единиц среднемагистральных самолётов МС-21.

Что до гражданских авиаперевозок в целом, то, отметил Старовойт, сейчас в России дела в этом плане обстоят приемлемо: перевозчики нашли способы закупать требуемые запчасти для поддержания авиапарка в рабочем состоянии. Кроме того, ряд запчастей и расходных элементов для западных самолётов начали производить непосредственно в России.

Напомним, что сейчас лайнер МС-21 проходит сертификационные испытания. Поставки его импортозамещённых версий заказчикам должны начаться в следующем году.