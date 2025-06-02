Программный комплекс позволит отслеживать работу агрегатов и проводить их своевременное обслуживание.

Различные цифровые системы, отслеживающие рутинные действия, сильно упрощают процесс их выполнения. Например, в автомобилях даже среднего ценового сегмента уже давно встраиваются органайзеры, позволяющие записывать в бортовой компьютер информацию о проведённом техобслуживании.

В «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) решили, что не лишним будет создать похожую систему, но конкретно для авиационных двигателей её производства. И вот сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что ОДК запустила IT-систему послепродажного обслуживания всех своих двигателей для гражданских самолётов.

Речь идёт о двигателях разных моделей, включая и самые современные перспективные двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолётов SJ-100 и МС-21 соответственно. Как отмечает ОДК, данная цифровая платформа позволит отслеживать все параметры работы двигателей и получать необходимую техническую документацию для проведения их обслуживания.

Несколькими днями ранее «Ростех» сообщил, что в начале июня представит сервисную IT-систему «КУПоЛ» для SJ-100 и МС-21, отслеживающую всё постпродажное обслуживание данных самолётов, включая замену агрегатов и узлов. Что до героя сегодняшней новости, то это система непосредственно для авиадвигателей. Включена ли она в состав более обширного программного комплекса «КУПоЛ» или же идёт отдельно от него, на данном этапе не вполне ясно.