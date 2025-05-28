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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров: Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле
РФ рассчитывает на то, что проведение нового раунда переговоров будет поддержано всеми, кто выступают за мирное урегулирование.

В большой политике, как известно, не бывает случайностей. Вчера в Москве с визитом был министр иностранных дел Турции, сегодня вечером помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил о готовности к скорому обмену с Украиной меморандумами о возможном прекращении огня, ну а спустя час с обращением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В этом обращении глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что делегация России готова представить и пояснить Украине свою версию меморандума уже в следующий понедельник, 2 июня. В качестве площадки проведения второго раунда восстановленных российско-украинских переговоров Лавров предложил Стамбул.

Как отметил Лавров, он рассчитывает на то, что все стороны, искренне, а не на словах заинтересованные в мирном урегулировании, поддержат проведение новых российско-украинских переговоров.

Сегодня западные издания опубликовали полученный ими из источников в России перечень условий, выдвинутых Москвой для урегулирования украинского кризиса. В этом перечне содержится всё то, что было озвучено президентом России ещё в июне прошлого года. И очевидно, что затягивание мирного урегулирования, учитывая реальное положение дел в зоне боевых действий, будет вести к ужесточению российской позиции.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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