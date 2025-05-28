Глава российской переговорной делегации связался со своим украинским коллегой и предложил начать процесс в ближайшие дни.

В ходе состоявшегося 16 мая в Стамбуле первого раунда восстановленных прямых российско-украинских переговоров были достигнуты три основные договорённости: об обмене пленными, о продолжении диалога, а также об обмене меморандумами с условиями возможного прекращения боевых действий.

Обмен пленными состоялся, теперь же идёт работа над меморандумами, в которых изложены позиции обеих фактических сторон конфликта относительно условий его (конфликта) возможного завершения. И вот сегодня помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил о том, что позвонил своему украинскому визави Рустему Умерову и предложил в ближайшие дни встретиться для обмена вышеупомянутыми меморандумами.

В рамках той же встречи, добавил Мединский, Россия готова начать обсуждать с Украиной «содержательное сущностное» обсуждение всех пунктов соглашения по возможному прекращению огня.

По словам Мединского, украинская сторона после его звонка ушла на совещание, и выдвинул предположение, что данный процесс «затянулся». Глава российской переговорной делегации подтвердил готовность встретиться с украинской делегацией и начать работать по всем упомянутым вопросам.

Мединский не упомянул, какое конкретно место встречи назвал Умерову. По мнению экспертов, таковым снова станет Стамбул, поскольку другие варианты на данном этапе неприемлемы для той или иной стороны конфликта.