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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: Россия в рамках урегулирования настаивает на нерасширении НАТО и снятии санкций
Это лишь часть российских условий. Причём, направленная в адрес Запада.

Украинский кризис это сложный и многогранный конфликт, в который вовлечено слишком большое количество участников, чтобы добиться между ними реалистичного консенсуса. Украина настаивает на одном, Запад на другом, Россия на третьем. Москва свои условия может подкрепить реальными действиями, и данное обстоятельство закономерно находит отражение в выдвигаемых ею условиях мирного урегулирования.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники в России, Москва настаивает сразу на нескольких условиях урегулирования текущего кризиса.

В их число входит закреплённое на бумаге обязательство нерасширения НАТО на восток, тем самым полностью исключив вступление в данный блок Украины, Молдавии и Грузии, возвращение Украине нейтрального статуса, снятие «части» антироссийских санкций и «разрешение проблемы» замороженных российских активов.

Кроме того, Россия настаивает на изменении украинского законодательства, которое бы закрепляло и защищало права русскоязычных жителей страны. Территориальный вопрос также стоит на повестке дня: согласно сведениям Reuters, Москва требует формального признания четырёх «новых регионов», а также Крыма и Севастополя территорией России. Согласно комментарию одного из собеседников Reuters, РФ готова продолжать боевые действия, и в их ходе дальнейшие условия урегулирования будут жёстче текущих.

На самом деле, ничего нового для тех, кто следят за украинским кризисом, Reuters не опубликовало. Вышеуказанные условия были озвучены президентом России Владимиром Путиным ещё в июне прошлого года в рамках выступления в Министерстве иностранных дел — с поправкой на то, что с России должна быть снята не «часть» санкций, а все без исключения введённые против неё с 2014 года.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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